A quattro giorni dalla presentazione delle liste, Unione e Cambiamento ha un logo, ma non un candidato a Sindaco

Trevi Nel Lazio, L’immagine già usata in passato della cascata di Trevi, è stata scelta nel logo del movimento

Mancano quattro giorni alla presentazione delle liste per le amministrative di settembre a Trevi Nel Lazio e ancora “Unione e Cambiamento” non ha il suo candidato a Sindaco, il movimento ha aperto da tempo una sede agli Altipiani di Arcinazzo, ha presentato ufficialmente ieri via Facebook il suo logo, ma ancora non ha il suo candidato. Sapere chi sarà, non è “morbosità”, come qualche saccente ha evidenziato, ma è semplicemente l’interesse, che la cittadinanza giustamente rivendica di conoscere lo sfidante del Sindaco uscente Silvio Grazioli.

C’è una commedia teatrale scritta da William Shakespeare il cui titolo “Molto Rumore per Nulla”, delinea perfettamente l’enfasi che finora è stato dato a questo movimento, che parla di cambiamento mostrando poca concretezza, non avendo ancora indicato la sua guida o meglio come piace a molti definirlo “il leone”.

Il logo del movimento ha nel centro l’immagine della cascata di Trevi: “Abbiamo deciso –affermano dal movimento- di scegliere un’immagine rappresentativa del nostro territorio, coniugando alla bellezza della natura la forza dell’acqua che scorre, purifica e rinnova. Prendiamo come simbolo la Cascata, inoltre, perchè anche dalla rinascita di quel luogo passerà la rinascita di Trevi”.

Belle parole dall’elevato significato, peccato che lo stesso logo presentato , non è per nulla originale, considerando che per le amministrative del 2001 l’immagine della cascata, venne utilizzata dall’ex Sindaco Paolo D’Ottavi, forse per loro il cambiamento s’intende tornare indietro di 20 anni, sta di fatto, che finora poco è stato mostrato e quel poco non ha alimentato particolare interesse. Diverse le figure che in quest’ultimo periodo si sono alternate, nell’ipotesi di una candidatura a Sindaco nel movimento, sono rimaste “bruciate”, persino i simpatizzanti del consigliere di minoranza Pietro Bianchini, che non sono dei fantasmi, ma cittadini reali di Trevi Nel Lazio pertanto chiamati al voto, sono rimasti delusi dal fatto che lo stesso per le riconosciute capacità amministrative non sia stato subito indicato come il candidato a Sindaco, ed ora addirittura messo da parte. Insomma tanto movimento ma in sostanza nulla, anche se si tenta di distogliere l’attenzione criticando, è mai costruttivamente, il Sindaco ed i membri del Consiglio , il fatto inconfutabile è uno solo che il candidato non c’è e mancano quattro giorni alla presentazione delle liste. Nessuna logica strategia, ma solo tanta approssimazione e superficialità. Amministrare vuol dire impegno e capacità, nessuna improvvisazione, ma concretezza, stabilità e certezza. Con i presupposti finora mostrati da Unione e Cambiamento, con i quali si vuole governare il paese, è sicuro che ci sarà un cambiamento che sarà però sinonimo di disorganizzazione.