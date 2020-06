Accademia calcio Roma, ecco il nuovo sponsor tecnico Erreà

La Società’ Accademia Calcio Roma è lieta di annunciare di aver sottoscritto un accordo di sponsorizzazione tecnica con l’azienda Erreà per la stagione 2020/2021 per vestire tutte le selezioni giovanili compresi i piccoli della scuola calcio. “Siamo molto soddisfatti della proposta di Erreà – ha dichiarato il presidente Luca Mariscoli – questo accordo porta blasone alla nostra società in questa fase di restar che ci sta vedendo impegnati su più fronti.

Masiero e Belloni



Con la collaborazione con un’azienda come Erreà continua il Presidente Luca Mariscoli, sono sicuro che tutto sarà più semplice senza dimenticare la componente di design personalizzata, e qualità che questa azienda saprà garantirci producendo divise di gioco di primissimo livello per tutto il settore giovanile e la scuola calcio. L’amicizia ed il grande rapporto di fiducia e rispetto che ci legano ci hanno portato in questi ultimi mesi difficili e complicati, le parole del presidente Luca Mariscoli, ad affrontare in modo importante temi legati a valori forti che i ragazzi hanno dimostrato con la loro partecipazione attiva sulla pagina Facebook della società. Un attestato così forte di affetto e di senso di appartenenza nei confronti della Società ci ha fatto riflettere e pertanto il concetto di identificazione, d’attaccamento ai colori sociali ed allo scudetto ci hanno dato un grande incentivo ed una grande motivazione. Alla luce di cìò che stava accadendo nonostante il lockdown, abbiamo deciso in concerto con tutti far indossare un capo personalizzato che rappresentasse i valori della società, che potesse essere una grande opportunità per dare un segnale significativo in questa fase di ripartenza, conclude il presidente Luca Mariscoli.

Buongiorno a tutti gli amici dell’Accademia Calcio Roma, ho visto, con molto piacere, che sul sito è già stata presentata la partnership tra Accademia ed Erreà Sport. L’ Accademia Calcio Roma ha scelto di condividere un progetto con Erreà perché i valori che contraddistinguono questa famiglia speciale rispecchiano, da sempre, anche i nostri valori, le parole di Moreno Bertazzo Direttore Commerciale ERREA’.

Concludendo Moreno Bertazzo Direttore commerciale ERREA’, ringrazia Rita Bradanini, Federica Mariscoli, Giulia Mariscoli ed il D.G. Piero Gonini per la partecipazione attiva nello studio e nella condivisione della linea di prodotti che vi saranno presentati nei prossimi giorni.

da sx Giulia Mariscoli, Moreno Bertazzo, Federica Mariscoli e Piero Gonini



Ringrazio di cuore il Presidente Luca Mariscoli per il suo costante sostegno, per la sua sagacia, ma soprattutto per la sua forza d’animo. Auguro una grande stagione foriera oltre che di ottimi risultati, di soddisfazioni a livello personale. Abbraccio tutti con amicizia profonda, con passione sportiva e con l’orgoglio di sentirmi parte integrante di questo fantastico progetto, le parole di Moreno Bertazzo.