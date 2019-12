ACCADEMIA CALCIO ROMA: servita la cinquina all’ Academy Sport Center

L’ Accademia Calcio Roma nell’ultima giornata prima dello stop Natalizio, come si suol dire fà cinquina. Tutte le categorie Elite giocavano all’ Academy Sport Center in via di settebagni 340 Roma. Cominciamo con l’ under 19 i ragazzi di mister Uras batte 2 a 0 l’ Almas, mantenendo le parti alte della classifica. Altra partita difficilissima contro Trastevere Calcio, i ragazzi di Uras e mister Cerreto rispondono con una vittoria per 2 reti a 1, parliamo dell’under 17. Protagoniste ieri l’under 16 di mister Pigrucci battendo 2 a 0 Racing, e l’under 14 di mister Andrea Paci vincono 3 reti a 1 contro il Tor di Quinto. Altra vittoria per 4 a 1 contro la temibile Sansa per i ragazzi di mister Carlo Massimi, i quali si godono il primato in classifica in solitario.

In settimana per la gioia di grandi e piccini, Babbo Natale si è presentato all’ Academy Sport Center per doni e foto con tutti. Tanta allegria in via di settebagni 340.

Ora si ferma la scuola calcio con i campionati dell’agonistica , si riprenderà dopo le festività con vari tornei di categorie, da ricordare Trofeo Sport in Oro Academy che si svolgerà all’ Academy Sport Center in collaborazione con Sport in Oro, il Direttore Raffaele Minichino e la sua redazione, riservato alle categorie Under 16 e Under 13, dedicato e per non dimenticare il compianto Alessandro Caranzetti, il via 27 28 29 dicembre il 30 le Finali.