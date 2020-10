Amministrazione in prima linea contro il randagismo

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Procediamo con le adozioni e tante altre iniziative per fronteggiare la problematica”

Due importanti momenti in questi ultimi giorni, hanno evidenziato l’impegno costante che l’Amministrazione Comunale di Trevi Nel Lazio sta attuando nel fronteggiare la problematica del randagismo. Con la sinergia dell’Accademia Kronos sezione provinciale di Frosinone, sono stati svolti dei controlli sui cani dei pastori presenti sul territorio, la verifica ha dimostrato che diversi cani non sono stati microchippati ed iscritti all’anagrafe canina. “Un controllo – spiega il consigliere delegato al randagismo Luciano Paris- che ha permesso d’individuare tutti quei proprietari di cani che, non rispettano la legge, non microchippano il proprio animale. L’operazione, è stata fortemente voluta dall’Amministrazione e punta ad accrescere l’attenzione verso il mondo animale e, in particolare, verso una obbligatorietà di legge che, nel caso dei cani, ne garantisce il controllo e una maggior sicurezza”. Controlli che verranno riproposti nei prossimi giorni anche per verificare che i proprietari abbiano provveduto alla microchippatura. Sono state inoltre adottati quattro cani due cuccioli e due cani di grossa media taglia, rinvenuti nell’area degli Altipiani di Arcinazzo, azione curata dalla volontaria dell’A.K. Maria Serena De Santis, in sinergia con l’Ente Comunale. “Ad oggi il Comune di Trevi Nel Lazio –afferma il Sindaco Silvio Grazioli- sostiene una spesa annua di circa € 50 mila per mantenere nel canile di Serrone 22 cani ed in quello di Sgurgola 17 cani, una spesa eccessiva, che abbiamo intenzione come indicato nel nostro programma di abbattere. Si sta procedendo nei prossimi giorni per l’adozione di altri 4 cani provenienti dal canile di Serrone”.

Le azioni programmate dall’Amministrazione del Sindaco Silvio Grazioli sono di grande spessore e dimostrano la determinazione di affrontare e risolvere questa problematica, e queste comprendono il raggiungimento di determinati obiettivi, come ad esempio: Tutelare a promuovere i diritti degli animali ed in particolare dei cani; Sensibilizzare la popolazione locale sui problemi del randagismo, dell’abbandono degli animali, dei maltrattamenti; Responsabilizzare i proprietari di cani; Promuovere ed incentivare l’adozione dei cani ricoverati presso i canili. Per raggiungere tutti questi obiettivi occorre una fattiva collaborazione tra gli amministratori, i volontari dell’A.K. attivi ed operativi sul territorio trebano, i possessori di animali e tutti i cittadini perché è solo dalla realizzazione di un sistema di responsabilità condivise che può nascere un equilibrato rapporto tra uomo e animale.