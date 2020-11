ANNULLATA A GRECCIO LA “MOSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO E DELL’OGGETTISTICA PER IL PRESEPIO” ED. 2020

Il Covid spegne le luci della “Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Oggettistica per il Presepio”. Salta una manifestazione che si ripeteva da 22 anni. A comunicarlo è il Vice Sindaco di Greccio con delega al Turismo e Grandi Eventi, Fiorenzo Marchetti.«La conferma ufficiale dell’annullamento del tradizionale evento natalizio è arrivata con il DPCM del 18 ottobre u.s., e con la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive” che vietava le fiere a carattere regionale, disposizione in vigore con il nuovo DPCM del 3

novembre, fino al 3 dicembre 2020.Questa data, purtroppo, nell’auspicio si azzerassero i contagi, non ci consente comunque di mandare in scena l’iniziativa per la quale sulla presa dell’ottimismo estivo si stava lavorando con entusiasmo. Siamo molto dispiaciuti e consapevoli del disagio che provochiamo, in primis agli espositori interessati e poi a tutte le persone che ogni anno aspettano questo appuntamento per vivere Greccio.Il nostro augurio, nonostante il clima d’incertezza che aleggia intorno alle prossime festività natalizie, è comunque quello di poter accendere ugualmente nel borgo medievale l’atmosfera del Natale».