ANTONELLA PULCIANI NOMINATA RESPONSABILE DELLA FEDERAZIONE UGL AUTONOMIE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

È Antonella Pulciani la nuova responsabile della Federazione UGL Autonomie della provincia di Frosinone. Un riconoscimento importante per la sindacalista da anni in prima linea nella battaglia per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori del proprio settore: “Il tuo prezioso contributo – scrive la responsabile nazionale Ornella Petillo sull’atto della nomina – sarà sempre affiancato dalla Segreteria Nazionale e da tutti i dirigenti regionali e territoriali della FNA con cui inizierà un lavoro di ricognizione in vista delle prossime elezioni RSU che dovrebbero tenersi nel 2021”. Un attestato di stima nei confronti della Pulciani che, dopo aver ricoperto per diversi anni il ruolo di Segretario Provinciale ed essersi dimessa successivamente per motivi familiari, è tornata da diverso tempo a lavorare come responsabile territoriale: “Oggi – sottolinea – con la nomina ufficiale posso continuare il nuovo percorso che, assieme al Segretario Generale Enzo Valente abbiamo intrapreso da diversi anni con l’obiettivo di creare un gruppo dirigenziale presente in tutti gli enti della nostra provincia. Sono ovviamente contenta che si sia tenuto conto della mia esperienza e ciò mi spinge a lavorare ancora di più per non deludere le aspettative di Ornella Petillo. Continueremo ad essere al fianco dei lavoratori dei Comuni ciociari, non solo quelli più grandi, ma anche in quelli piccolo dove le difficoltà che incontrano i dipendenti sono spesso anche maggiori. C’è grande affiatamento con la vice segretario nazionale Loredano Bertaiola con la quale conto di lavorare ancora meglio in vista delle prossime elezioni per il rinnovo delle RSU che ci saranno nel 2021”.