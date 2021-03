Asti Secco DOCG Toso – spumante fresco per la Pasqua

Che sia per aperitivo, con gli antipasti o con le ricette portanti del menu, le bollicine dell’Asti Secco DOCG Toso si accompagnano perfettamente ai piatti ricchi di eleganza e di gusto della Pasqua. Asti Secco DOCG Toso – spumante secco, fresco ed equilibrato, con le caratteristiche note aromatiche dell’uva Moscato che nasce dalle colline cuneesi, astigiane ed alessandrine. Dal colore giallo paglierino brillante, ha profumo aromatico, con note di salvia, agrumi e pesca bianca. Al palato si presenta di buona struttura, secco ed equilibrato, con una buona freschezza e con piacevoli note acide e sapide. Eccellente come aperitivo, accompagna egregiamente antipasti freddi, carni bianche, piatti a base di pesce e frutti di mare.Servire fresco: 6-8 °C . Toso S.P.A. è una cantina di proprietà famigliare da 4 generazioni. Nella sede di Cossano Belbo, territorio di eccellenza immerso tra le colline delle Langhe, nascono tutti i prodotti di Casa Toso: spumanti, vini, vermouth e liquori. Qui sorge anche il Museo Enologico Toso, una ricca collezione di oggetti e attrezzature della tradizione contadina. Oltre ai comuni canali di distribuzione, il consumatore può scoprire l’intera gamma di Casa Toso con una visita presso l’enobottega, adiacente alla sede di Cossano Belbo, o visitando lo shop on line dal sito www.toso.it