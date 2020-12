Attesa per il dpcm sul Natale, il Governo sceglie la linea del rigore

In corso la riunione che approverà le restrizioni per il periodo delle festività natalizie

ROMA – Il governo conferma la linea del rigore nel vertice con le Regioni, i Comuni e le province convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, in vista del prossimo dpcm. L’esecutivo va infatti verso la conferma delle restrizioni gia’ trapelate in questi giorni: coprifuoco alle 22 anche nelle regioni gialle, no agli spostamenti tra le regioni e chiusura degli impianti sciistici.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ribadito, secondo quanto apprende la Dire, “che non si puo’ tornare indietro dalle misure previste“, almeno “non prima della fine delle vacanze di Natale”.

Concetto ripreso anche da Boccia secondo il quale “le deroghe vanno limitate il piu’ possibile”. Perche’ il sistema tenga, ha sottolineato il ministro, “e’ indispensabile non fare eccezioni”. Necessario, quindi, “mantenere la stretta collaborazione di questi giorni e dalla prossima settimana, con il dpcm alle spalle che ci portera’ fino a dopo l’Epifania, lavoreremo sulle questioni rimaste aperte”. Lecito attendersi quindi che le misure adottare nel dpcm del 3 dicembre possano durare fino a meta’ gennaio.

Su quest’ultimo punto, i ministri hanno ribadito che dipendera’ “dalla capacita’ di tenuta durante le feste”. Infine, anche sulle aperture delle piste, poco margine. Il ministro Speranza ha ribadito quanto detto piu’ volte: il problema non sono gli impianti in se’, ma le situazioni di socialita’ che inevitabilmente verrebbero a crearsi.

ZAIA: MI SA CHE PROPOSTA SCI CON PERNOTTO NON PASSERÀ

L’idea di “garantire l’utilizzo degli impianti sciistici a coloro che soggiornano, evitando i pendolari, mi sa che non passera’”, perche’ “quella sentita questa mattina e’ una posizione ferrea”. Lo spiega il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che questa mattina ha partecipato ad una riunione con il governo sul tema.

E per quanto riguarda il problema degli impianti aperti negli altri Paesi, che farebbero cosi’ concorrenza sleale a quelli italiani, costretti a rimanere chiusi, “Boccia dice che il premier sta lavorando affinche’ tutti chiudano, staremo a vedere”, conclude Zaia.

SALVINI: MINISTRI NON SPARGANO TERRORE SUL NATALE

Sul prossimo dpcm la Lega auspica che “salute e lavoro, che non siano in alternativa e soprattutto riteniamo inaccettabile questo terrore anticipato sul Natale. Sentire da giorni ministri e pseudo politici che parlano di Natale a distanza, Natale da soli, Natale a casa, Natale su Zoom, regali via Skype, abbracci virtuali…. No”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un sopralluogo a Roma.

“Non rubiamo il Natale ai bambini, gli italiani stanno dimostrando enorme rispetto ed enorme buon senso, tranne qualche raro caso che va punito. Mancano ancora tre settimane al Natale e nessuno pensa a fare i mega veglioni di Capodanno con 200 persone e l’orchestrina, pero’ quanto meno penso ai congiunti fuori Regione, a coloro che lavorano dall’altra parte di Italia e vorrebbero semplicemente tornare dalla moglie, dal marito, dalla mamma, dal nipote, da un parente che sta poco bene. Separare, dividere, bloccare l’Italia con un mese di anticipo credo sia un errore“, dice Salvini.

