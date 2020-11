il Sindaco Dr. Giovanni Di Pangrazio: “Servizio attivo grazie alla collaborazione con Dante Labs. In questo modo il problema del numero dei tamponi giornalieri sarà in qualche modo risolto”.

– Il primo cittadino di Avezzano intende esprimere la propria soddisfazione per il nuovo servizio che, da lunedì 9 novembre, darà la possibilità a tutti i cittadini, dotati di prescrizione medica, di effettuare i tamponi per le analisi molecolari per Covid-19. dalle ore 9 alle 16, dal lunedì al venerdì. I test verranno eseguiti dal laboratorio Dante Labs.

Questo servizio si aggiunge a quello attivato presso l’Interporto e al Drive-trough allestito in collaborazione con il comando dei Carabinieri nel piazzale antistante la chiesa dello Spirito Santo ed è una soluzione ulteriore rispetto a quelle già avviate, che consentono di effettuare 1500 tamponi a settimana per coloro che sono inseriti nella piattaforma ASL”.

Ritengo che con tali iniziative, il problema del numero di tamponi effettuati giornalmente sia in qualche modo risolto. Rimane invece prioritaria la questione dirimente del macchinario che deve processarli e di cui si deve dotare l’Ospedale di Avezzano.

Con i Sindaci della Marsica – prosegue il primo cittadino di Avezzano- sono pronto a fare ogni sforzo per trovare le soluzioni più adatte, veloci ed efficaci dinanzi all’esigenza del tracciamento, anche mettendo a disposizione personale tecnico amministrativo comunale pur di venire incontro a tale pressante necessità ma occorre fare presto perché la risposta a questa emergenza Covid si gioca anche sui tempi.

