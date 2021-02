Avviata con successo la raccolta differenziata????????????????????????????????????

Trevi Nel Lazio, Soddisfazione del Sindaco Silvio Grazioli, a marzo si estenderà anche agli Altipiani di Arcinazzo

Con una nota dell’Amministrazione Comunale di Trevi Nel Lazio, è stata esternata la soddisfazione del Sindaco Silvio Grazioli, per come sta procedendo la raccolta differenziata, infatti a distanza di pochi giorni la stragrande maggioranza dei cittadini di Trevi si è adeguata alle nuove modalità di raccolta porta a porta, con una tempistica che di gran lunga migliore rispetto ad altri Paesi che ci hanno messo mesi per adeguarsi. “A Trevi è bastata poco più di una settimana -si legge nel comunicato- per entrare a pieno regime, certo bisogna migliorare alcune cose, è necessario superare qualche residua diffidenza, ma in generale la situazione procede in maniera soddisfacente. Nel mese di marzo, appena arriveranno le isole ecologiche mobili, (per coloro che vanno via la domenica o il lunedì mattina) inizieremo la raccolta anche agli Altipiani di Arcinazzo, completando quindi il pieno regime della differenziata. Gli effetti già si vedono, infatti è sensibilmente diminuita la quantità dei rifiuti conferiti in discarica, e di conseguenza le bollette che il Comune paga per lo smaltimento. A tal proposito il prossimo obiettivo sarà quello di creare delle compostiere di comunità e di dotare molti cittadini di compostiere domestiche in modo da abbattere il quantitativo di umido, che poi è quello che pesa di più per lo smaltimento”. il comunicato, da anche una chiara risposta alle sterili polemiche messe in campo dal gruppo di minoranza “Unione e Cambiamento” sulla gestione appena avviata della raccolta differenziata. “In tal senso appaiono stucchevoli –continua la nota- le polemiche del gruppo di opposizione, anzi il capogruppo consigliere Cecconi dovrebbe spiegarci dove sono finite le compostiere domestiche e la compostiera di comunità di cui aveva annunciato l’acquisto in una pubblica riunione, e dovrebbe altresì spiegare come sono stati spesi i 21.000,00 euro per la pubblicità, di cui si ricorda solo una riunione alla Sala San Pietro ed un manifestino appeso a qualche bacheca comunale. Prima di criticare dovrebbe rendere conto per lo meno dal punto di visto politico ai cittadini di questi € 21.000,00, visto che lui aveva la delega all’ambiente ed ai rifiuti”.