Berlusconi insiste: “La riforma del Mes penalizza l’Italia, voteremo no”

Il leader di Forza Italia conferma la posizione del partito: “Non abbiamo mai cambiato linea, diciamo no a questo Mes da europeisti, in nome dell’Europa”

ROMA – “Siamo e restiamo un’opposizione responsabile, che non può e non vuole risolvere i problemi e le contraddizioni della maggioranza. Non comprendo chi parla di un nostro cambiamento di linea perché non siamo disponibili a votare perché l’Italia approvi una riforma del Mes che non ci convince“. Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervenuto in videoconferenza alla riunione dei responsabili dei Seniores di Forza Italia. Poi, spiega: “Siamo un’opposizione convintamente europeista, siamo parte del Ppe, la maggiore famiglia politica europea. Il Ppe non ha dato alcuna indicazione ai partiti membri sul Mes, che d’altronde è un accordo fra gli Stati, non una decisione politica europea. Un accordo che penalizza l’Italia ma soprattutto penalizza lo spirito europeo nel quale crediamo. Noi diciamo no a questo Mes proprio da europeisti, in nome dell’Europa”.

Antonio Bravetti