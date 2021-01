CAMPIDOGLIO, DE VITO: CONVOCATA PRIMA CAPIGRUPPO SUI POTERI DI ROMA

– “D’intesa con la sindaca Virginia Raggi è stata convocata per mercoledì 20 gennaio, alle ore 15.00, la prima Conferenza dei presidenti dei Gruppi che avrà ad oggetto la riforma dei poteri, delle risorse e delle funzioni di Roma Capitale”. E’ quanto comunica in una nota il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito.

“Trattandosi di un tema di grande interesse per la città (peraltro già oggetto di una nota della sindaca del 28 dicembre u.s. e di una mozione ex art. 58 votata in Aula lo scorso 12 gennaio) si provvederà a fornire aggiornamenti puntuali circa gli sviluppi dei lavori della suddetta Conferenza dei presidenti” ha concluso De Vito.