Campidoglio, per Festa degli Alberi 2020 visite guidate al Semenzaio di San Sisto

Oggi consegnati piccoli alberi a bambini delle case famiglia di Roma Capitale per diffondere cultura rispettosa dell’ambiente

“Alla scoperta degli alberi di San Sisto” è l’iniziativa con cui Roma Capitale celebra la Giornata nazionale degli alberi aprendo al pubblico l’antico Semenzaio con 6 visite guidate gratuite nei giorni di sabato 21 e domenica 22 novembre. E oggi si è svolto l’appuntamento per i bambini “Aspettando la festa degli Alberi”: una visita dedicata ai bambini delle Case Famiglia di Roma Capitale al termine della quale la Sindaca di Roma Virginia Raggi ha regalato a ciascun bambino un piccolo albero da accudire e mettere a dimora, una volta cresciuto, con il supporto del Servizio Giardini.

L’evento organizzato dall’Assessorato alle Politiche del verde con la collaborazione del Servizio Giardini è finalizzato a sensibilizzare e diffondere una maggiore consapevolezza ambientale.

In quest’ottica, i tecnici dipartimentali condurranno i partecipanti alle visite di sabato e domenica, massimo 10 ogni gruppo per rispetto della normativa anti-Covid19, alla scoperta del patrimonio arboreo del magnifico giardino di Porta Metronia, raccontando storie e particolarità botaniche.

L’arboreto del parco comprende, tra gli altri, esemplari di liquidambar, ginkgo biloba e podocarpus neriifolia che crescono accanto ad alberi europei come il leccio, la roverella e la sughera. All’interno di San Sisto è presente anche un palmeto che ospita le varietà di questa pianta presenti anche nei giardini e nelle piazze della città: phoenix, chamaerops, l’altissima washingtonia tipica della California, la brasiliana butia capitata e la rara trithrinax argentina.

“In questa giornata celebriamo gli alberi, la loro straordinaria forza e il ruolo vitale per il pianeta. Roma, con oltre 330mila piante, dispone di un importante patrimonio arboreo che con impegno quotidiano e grandi investimenti stiamo curando e valorizzando dopo decenni di incuria e abbandono. Vogliamo lasciare ai nostri figli un’eredità verde rigenerata che a breve sarà accresciuta con altri 2.500 nuovi alberi che pianteremo nelle strade e nei parchi di tutta la città”, dichiara la Sindaca Virginia Raggi.

“Siamo lieti di aprire le porte di San Sisto ai cittadini che vorranno visitare un luogo meraviglioso curato dai nostri giardinieri. In questa occasione abbiamo voluto dedicare un evento speciale ai bambini che torneranno a casa con un piccolo albero di cui prendersi cura. L’esperienza diretta rende più incisiva l’attenzione per l’ambiente ed i temi della sostenibilità. Per questa ragione abbiamo iniziato la consegna degli alberi alle scuole che ne hanno fatto richiesta per metterli a dimora nei giardini degli istituti”, ha commentato l’assessora alle Politiche del Verde Laura Fiorini.

“Affidare un albero di cui avere cura a un bambino è un messaggio importante per l’ambiente ma anche per la sua crescita come persona. Significa dargli fiducia, contribuire a responsabilizzarlo, renderlo partecipe di un progetto a lungo termine per la natura e l’ambiente” afferma l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì.

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso ai partecipanti alle visite guidate verrà misurata la temperatura attraverso termoscanner. Obbligatorio l’uso dei dispositivi di sicurezza individuali e le distanze interpersonali. Informazioni su prenotazioni, orari e percorso al link: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS678306