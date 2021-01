Campo “Teodori ” di Castelchiodato diventa polo Nomentum Calcio

di Fausto Zilli

Si è proprio vero in questo momento storico che stiamo vivendo è impensabile dare il via ad altro progetto di scuola calcio. Ebbene si prossima apertura del polo Nomentum Calcio presso il Campo sportivo ” Teodori ” di Castelchiodato frazione nel Comune di Mentana con il patron presidente Simone Ruggeri.

Ma già le attività agonistiche del Nomentum Calcio hanno preso il via sul Teodori, sotto la supervisione del Direttore Responsabile dell’Agonistica del Nomentum Calcio Claudio Bacich. Infatti nell’impianto si allenano, sempre nel rispetto dei protocolli anti Covid – 19, la categoria Under 16 guidata dal mister Davide Ventura, la categoria under 15 di mister Emiliano Fermani e mister Simone Pandolfi e l’ under 14 guidata da mister Luigi Carcinelli.

In uno scenario unico immersi nel verde, nella natura, il campo ” Teodori ” che nel passato è stato teatro di tanti campionati di categoria, dalla promozione fino al campionato di Eccellenza.

Sicuramente sarà una sfida importante, dura, ma non impossibile per il Presidente Simone Ruggeri, con tutto il suo staff dirigenziale riusciranno sicuramente a far bene, per tutti i bambini ragazzi di zona, per l’amore incontrastato per questo meraviglioso sport.