Casina di Raffaello in Villa Borghese, centro estivo per bambini aperto tutta l’estate

Restaurati splendidi giochi di legno Richter Spielgeräte presenti nello spazio esterno

Sarà aperto per tutta l’estate il centro estivo per bambini dai 5 ai 12 anni inaugurato lo scorso 17 giugno a Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Fino all’11 settembre il centro estivo accoglierà i bambini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.30, con prenotazione obbligatoria al contact center 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il costo giornaliero è di € 7,00 a bambino. Sarà chiuso nelle giornate di sabato e domenica e dal 14 al 17 agosto.

Di recente sono stati anche restaurati gli splendidi giochi di legno Richter Spielgeräte presenti nello spazio esterno. I bambini possono ora nuovamente giocarci e divertirsi con tutta la loro immaginazione e fantasia.

Il servizio del centro estivo è organizzato nel rispetto delle linee guida indicate dal Governo (DPCM del 17 maggio 2020, allegato n.8) e delle linee guida sui centri estivi elaborate dall’Amministrazione Capitolina.

Le attività ludico-educative si svolgono in parte all’aperto e in parte in spazi interni idonei ad accogliere i bambini in piccoli gruppi stabili (5 bambini per operatrice, dai 5 ai 6 anni; 7 bambini per operatrice, dai 7 ai 12 anni). Previsti inoltre specifici percorsi per l’ingresso e per l’uscita, aree apposite per il “triage” di accoglienza e tutte le misure di sicurezza e distanziamento interpersonale connessi.

Il triage viene effettuato nello spazio esterno antistante la struttura. Gli adulti accompagnatori garantiscono sullo stato di salute dei bambini, ai quali viene misurata la temperatura con il rilevatore a distanza, provvedendo inoltre all’igienizzazione delle mani con il gel. Anche per i bambini è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. L’ingresso e l’uscita dei bambini dalla struttura avviene in maniera scaglionata per evitare assembramenti. Gli spazi interni, le superfici e i materiali usati durante i laboratori, vengono sanificati quotidianamente.

Vengono favorite e incentivate tutte le attività che si svolgono all’aria aperta. Per le attività all’esterno dei bambini, i genitori e/o agli accompagnatori adulti devono firmare una opportuna liberatoria.

All’inizio della settimana a ogni bambino viene assegnato un kit di materiali base (matita, gomma, temperino, forbici, colla) all’interno di una busta personalizzata con il suo nome, da usare per tutta la settimana. Al termine della settimana i materiali sono messi in isolamento e sostituiti con nuovi kit. Altri materiali usati per i singoli laboratori (ad esempio pennelli o tempere), sono igienizzati al termine di ogni giornata. Ogni giorno ciascun bambino conserva i propri effetti personali dentro un contenitore predisposto a suo uso personale e che riporta il suo nome.

CASINA DI RAFFAELLO

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Centro estivo : dal lunedì al venerdì: ore 8.00 – 12.30

Chiuso sabato e domenica e dal 14 al 17 agosto

Prenotazione obbligatoria al contact center 060608

fino ad esaurimento dei posti disponibili

Costo : € 7 al giorno a bambino

www.casinadiraffaello.it

Facebook: @Casina di Raffaello-LudotecaaVillaBorghese

Instagram: @casinadiraffaello