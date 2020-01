Casina di Raffaello, programma dei laboratori dal 18 gennaio al 16 febbraio

Tante le novità per i più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, e per i bambini

e i ragazzi dai 3 ai 14 anni. Laboratori, letture animate ed eventi speciali

dedicati agli orsi più amati della letteratura per bambini

Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, da sabato 18 gennaio a domenica 16 febbraio accoglierà bambini e ragazzi con tanti laboratori ludico-educativi con i quali i piccoli visitatori potranno giocare e imparare divertendosi.

Per i più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, sono state pensate attività ludiche da svolgere insieme ai genitori, come ad esempio mettere in “ordine” e “disordine” materiali e oggetti in base a diverse caratteristiche, oppure scoprire la magia del colore dipingendo con particolari colori a dita adatti alla loro età.

Bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, divisi nelle diverse fasce d’età, potranno invece imparare a trasformare le lettere dell’alfabeto in bellissime illustrazioni, oppure con i ritagli di carta creare ambientazioni fantastiche e strambi personaggi, o ancora realizzare il proprio orsetto del cuore con stoffa, bottoni e altri materiali.

Inoltre, nella Sala lettura al piano superiore della struttura, bambini e genitori potranno sfogliare libri dedicati al mondo degli orsi ed ascoltare letture animate delle storie degli orsi più amati e simpatici, come Winnie Pooh, Baloo, Paddington e molti altri.

Per l’occasione sabato 18 e domenica 19 gennaio, la lettura animata delle ore 17.30 sarà accompagnata da una gustosa merenda e a seguire sarà possibile entrare con biglietto ridotto nel vicino Cinema dei Piccoli per assistere alla proiezione del film “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”. Questo prezzo speciale, valido per la proiezione delle ore 18.35, è riservato ai bambini partecipanti alla lettura animata a Casina di Raffaello e agli adulti che li accompagnano al Cinema, che si potranno aggiungere al limite dei 15 bambini.

Appuntamento da non perdere, sempre dedicato al mondo degli orsi, è quello in programma venerdì 14 febbraio alle ore 17.30. Un esperto zoologo della Cooperativa Myosotis presenterà e farà conoscere ai bambini, le caratteristiche e abitudini di vita di questo grande carnivoro che da sempre affascina grandi e piccoli.

PROGRAMMA DEI LABORATORI

Micro e Macro

Per bambini dai 3 ai 5 anni

Cosa succederebbe se improvvisamente una formica diventasse grande come una tigre? O se la piccola piuma di un uccellino diventasse grande come una nuvola? In questo laboratorio, i bambini osserveranno oggetti microscopici e li vedranno poi diventare enormi grazie al metodo delle proiezioni dirette. Insieme, immagineremo fantastici mondi capovolti!Durata: 50 minuti

Costo: 7€ intero/5€ ridotto

Max 15 bambini

Immagina l’alfabeto

Per bambini dai 6 anni in su

Una sinuosa L in corsivo può trasformarsi nel corpo di una lumaca, una C rotonda nella coda scodinzolante di un cane e una A appuntita nel pungiglione di un’ape ronzante. Con i colori e con la fantasia, i bambini faranno esperimenti di letteringartistico, trasformando le lettere dell’alfabeto in bellissime illustrazioni.

Durata: 50 minuti

Costo: 7€ intero/5€ ridotto

Max 15 bambini

Una storia col buco

Per bambini dai 3 ai 14 anni

Un buco rotondo su un foglio verde può diventare con la successiva pagina azzurra un laghetto in cui far tuffare ritagli di carta a forma di pesce o in cui far veleggiare barche a vela colorate. I bambini in questo laboratorio potranno giocare a creare tagli e buchi sulla carta che evocheranno con altre pagine, tra pieni e vuoti, ambientazioni fantastiche e strambi personaggi.

Durata: 50 minuti

Costo: 7€ intero/5€ ridotto

Max 15 bambini

Ordine e disordine

Per bambini dai 24 ai 36 mesi insieme a un adulto

Ci sono bambini che amano mettere in fila tutto quello che trovano in uno sportello della cucina e altri che preferiscono scambiare i posti di tutto ciò che è conservato tra ripiani e cassetti del bagno. Selezionare e dividere per categorie è una delle azioni che i piccoli fanno quotidianamente un po’ per gioco un po’ come modo per scoprire il mondo e le sue particolarità. Insieme ai loro accompagnatori adulti si troveranno indaffarati durante il laboratorio a mettere in ordine e disordine materiali e oggetti in base a diverse caratteristiche.Durata: 30/40 minuti circa

Costo: 7€ bambino+adulto

Max 8 bambini+8 adulti

Io coloro con le dita

Per bambini dai 24 ai 36 mesi insieme a un adulto

Liberi di sporcarsi le mani, liberi di colorare, liberi di giocare! Durante questo laboratorio i bambini dipingeranno con dei particolari colori a dita adatti ai piccoli. Potranno sperimentare mischiando tra loro i colori e scoprire la magia dell’incontro tra giallo e blu nel disegnare verdi fili d’erba e rane saltellanti.

Durata: 30/40 minuti circa

Costo: 7€ bambino+adulto

Max 8 bambini+8 adulti

Un orso da abbracciare

Per bambini dai 3 ai 5 anni (con un adulto) e per bambini dai 6 anni in su

Qual è quell’animale goloso di miele, grosso e peloso, a volte simpatico e a volte temibile, che può essere di pezza da stringere tra le braccia o puzzolente e pigrone nascosto in una tana buia? L’orso! Sicuramente ciascuno di noi ha avuto o ha un pupazzo da stringere durante la notte, da portare con sé ovunque o con cui giocare come fosse un amico. In questo laboratorio ogni bambino ne creerà uno con le proprie mani, con la stoffa i bottoni e altri materiali, gli darà un nome e da quel momento sarà il suo orsetto del cuore.

Durata: 50 minuti

Costo: 7€ (bambino+adulto) per i bambini dai 3 ai 5 anni

Max 12 bambini + 12 adulti

Costo: 7€ intero – 5€ ridotto (senza adulti) per i bambini dai 6 anni in su

Max 15 bambini

Sala lettura: Ho visto un orso!

Per bambini dai 3 anni in su

In una sala del piano superiore di Casina di Raffaello, accompagnati dai vostri genitori, potrete vedere un orso! Anzi, tanti orsi: Winnie Pooh, Baloo, Paddington e molti altri che vi racconteranno la loro storia attraverso i famosissimi libri che bambini di ogni età leggono di giorno in giorno immaginando di scappare dal grosso e peloso mammifero marrone o di farsi coccolare dalle sue forti braccia amiche.

Durata: 50 minuti

Costo: 1bambino + adulto: 7€ / 2 adulti + 1 bambino: 10€ / 2 bambini + 1 adulto: 10€

Max 15 bambini

EVENTI SPECIALI

Sabato 18 e domenica 19 gennaio alle ore 17.30

Ho visto un orso! Un cinema da leggere

Per bambini dai 3 anni compiuti in su (max 15 bambini, prenotazione obbligatoria allo 060608)

In occasione dell’inaugurazione della sala lettura dedicata agli orsi, la lettura animata delle ore 17.30 sarà accompagnata da una merenda e a seguire sarà possibile entrare con un biglietto ridotto al Cinema dei Piccoli per vedere il film “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”!

Costo sala lettura: 1bambino + adulto: 7€ / 2 adulti + 1 bambino: 10€ / 2 bambini + 1 adulto: 10€

Costo cinema: 5€ presentando il biglietto di Casina in biglietteria esclusivamente lo stesso giorno per lo spettacolo delle ore 18.35

Venerdì 14 febbraio alle ore 17.30

Ho visto un orso! Incontro ravvicinato

A cura della Cooperativa Myosotis

Per bambini dai 6 anni in su (max 15 bambini, prenotazione obbligatoria allo 060608)

Avete mai incontrato un orso da vicino? Con un esperto zoologo della Cooperativa Myosotis potrete conoscere caratteristiche e abitudini di vita di questo grande carnivoro che da sempre affascina grandi e piccoli.

Costo: 1bambino + adulto: 7€/2 adulti + 1 bambino: 10€/2 bambini + 1 adulto: 10€

CASINA DI RAFFAELLO

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Orario di apertura

Da martedì a giovedì: ore 10.00-14.30

Venerdì, sabato, domenica e festivi: ore 10.00-19.00

Chiusa lunedì

Costo laboratorio

€ 7 a bambino / ridotto € 5

Info e prenotazione obbligatoria

Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00)

Aggiornamenti su www.casinadiraffaello.it e sulle pagine www.facebook.com/casinadiraffaello e https://www.instagram.com/casinadiraffaello