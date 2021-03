Cassano: Lattanzio (Pd), dolore per scomparsa, raccogliere sua eredità

“Mi associo al lutto per la scomparsa del prof. Franco Cassano, sociologo del Pensiero meridiano, professore dell’Università di Bari e tra i promotori della Primavera pugliese. Cassano è stato una grande figura, fondamentale per la sociologia italiana e per lo sviluppo di un pensiero meridionale e tutti noi gli dobbiamo moltissimo. Lo ricordiamo fra i più giovani animatori della corrente di pensiero politico definita “école barisienne” con tra gli altri Beppe Vacca e Biagio De Giovanni, che negli anni Settanta rivoluzionò il dibattito nell’area del Pci. Ma lo ricordiamo anche come animatore del dibattito politico regionale pugliese: nel 2003 era stato il punto di riferimento dell’associazione barese Città Plurale, laboratorio di civismo che ha contribuito ai successi elettorali di Michele Emiliano sindaco nel 2004 e di Nichi Vendola come presidente della Puglia nel 2005. Per noi cittadini pugliesi e amanti della politica Cassano è stato un maestro che ci ha insegnato a cambiare il paradigma della narrazione sul Meridione e a essere di parte senza essere faziosi. Il Partito Democratico e il Sud perdono un grande punto di riferimento ma mi consola sapere che Cassano lascia un patrimonio di idee ricchissimo che speriamo venga raccolto dai giovani meridionali”.

Così il deputato barese del Pd, Paolo Lattanzio.