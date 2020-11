Cassette Postali intelligenti, per un servizio sul territorio

Piglio, Felli: ” Una bella ed utile iniziativa di Poste Italiane”

In quattro comuni della provincia di Frosinone Poste Italiane sta installando le “cassette smart”, dotate di particolari sensori che sono in grado di fornire informazioni su temperatura, umidità e grado di inquinamento atmosferico. I paesi interessati sono: Pastena, Piglio, San Giorgio a Liri e Torre Cajetani. Le nuove “Smart” rientrano nell’ambito del progetto “Decoro Urbano” che prevede, tra le altre iniziative, la sostituzione e la manutenzione straordinaria delle cassette postali, per riqualificare lo spazio urbano. L’intervento è parte del programma degli impegni per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’amministratore delegato di Poste italiane, Matteo Del Fante, e ribadisce la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. Collegandosi al sito https://www.posteitaliane.it/piccolicomuni, inserendo il nome del comune di interesse, è possibile consultare la temperatura metereologica della località selezionata e la situazione dell’inquinamento atmosferico. I dati saranno regolarmente aggiornati durante la giornata e, inoltre, saranno disponibili anche le medie annuali, mensili e semestrali. “E’ una bella iniziativa –commenta il Sindaco di Piglio Mario Felli- uno strumento in più che fornisce informazioni utili inerenti la temperatura, l’umidità ed il grado d’inquinamento , magari per chi ha interesse ha venire a Piglio in una determinata giornata. Un ringraziamento a Poste Italiane per aver coinvolto da subito in questo progetto il nostro Comune”