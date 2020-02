Castelli, la Bcc presenta le borse di studio per soci laureati e diplomati nel 2019

Per il 2020 la Bcc dei Castelli Romani e del Tuscolo rinnova l’iniziativa delle borse di studio per i soci persone fisiche della banca e i loro figli. Le borse di studio saranno scelte tra coloro che nel corso dell’anno 2019 abbiano conseguito una Laurea, un Diploma di secondo/primo grado di Scuola Secondaria o un Diploma di scuola primaria. I requisiti di partecipazione al bando sono: per i Laureati una votazione minima di 105/110 nonché 28 anni non compiuti al momento della discussione della tesi per le Lauree Magistrale; per i Diplomati di scuola secondaria di secondo grado una votazione minima di 90/100 e 20 anni non compiuti di età al momento del conseguimento del Diploma; per i Diplomati di scuola secondaria di primo grado, una votazione pari almeno a 9; per la scuola primaria, una votazione di ammissione alla scuola secondaria di primo grado pari almeno a 9 (media aritmetica tra tutte le materie).

Il Concorso prevede l’assegnazione di: n.4 premi da € 1.000 ciascuno per le migliori 3 Lauree Magistrali; n.6 premi da € 500 ciascuno per i 5 migliori Diplomi di scuola secondaria di secondo grado; n.5 premi da € 350 ciascuno per i 5 migliori Diplomi di scuola secondaria di primo grado; n.5 premi da € 250 ciascuno per i 5 migliori Diplomi di scuola primaria.

Le domande, redatte e complete della documentazione richiesta, sono disponibili sul sito internet www.bcccastellituscolo.it o presso le Filiali della Banca e dovranno pervenire all’indirizzo email borsedistudio@castellituscolo.bcc.it entro il 31/03/2020. La premiazione avverrà in occasione dell’ Assemblea Annuale dei Soci.

Domenico Caporicci, presidente Bcc Castelli e Tuscolo, e Francesco Manganaro dg Bcc Castelli e Tuscolo

“Con l’iniziativa delle Borse di Studio la Bcc dei Castelli e del Tuscolo conferma l’attenzione verso i propri soci e la volontà di premiare tutti gli sforzi verso l’accrescimento culturale e sociale delle persone”, affermano il presidente di Bcc, Domenico Caporicci, e il direttore Generale, Francesco Manganaro.