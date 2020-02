Come ammazzare il capo… e vivere felici, Dritto e Rovescio e Piazzapulita: i programmi stasera in tv

Calcio, commedie e programmi di approfondimento non mancheranno stasera in tv

ROMA – Calcio, commedie e programmi di approfondimento non mancheranno stasera in tv. Su Rai 1 protagonista il calcio, con la semifinale di Coppa Italia Milan-Juventus. La politica è di casa su Rete 4 e La 7 con Dritto e Rovescio e Piazzapulita. Su Italia 2 si ride con la commedia “Come ammazzare il capo… e vivere felici”(ora 21.20) . Protagonisti tre amici legati dall’avversione per i rispettivi capi, che decidono di eliminare.

Rai 1

Coppa Italia | 20.30

Calcio: Coppa Italia 2019/20 – Semifinale Andata: Milan vs Juventus

Rai 2

Love is all you need | 21.20

Commedia romantica con Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, MoIIy Blixt Egelind, Sebastian Jessen, Paprika Steen. Una donna, Ida, da poco operata di tumore al seno, scopre che il marito la tradisce con una giovane amante. Deve raggiungere Amalfi dove la figlia si sposa. Lì conosce Emil, scontroso e arrogante padre dello sposo, proprietario di alcune terre in costiera. Il matrimonio si trasformerà in un disastro, ma alla fine la vita dei protagonisti prenderà strade nuove ed inaspettate.

Rai 3

Skianto – Sanremo | 20.50

In uno studio che ricostruisce quel fatidico Festival del ’67, si parte per un viaggio emozionale nel mondo festivaliero aprendo una nuova strada fatta di “se” e di “ma”. A fare da guida Pippo Baudo, una sorta di Virgilio che accompagna Filippo nel magico mondo del Festival, tra ricordi inediti e consigli

Rete 4

Diritto e rovescio | 21.25

Programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.

Canale 5

Allied: Un’ombra nascosta – PrimaTv | 21.30

Brad Pitt e Marion Cotillard sono due spie durante la Seconda Guerra Mondiale. La loro storia d’amore nasconde segreti che si sveleranno poco a poco.

Italia 1

Le Iene show | 21.20

Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

La7

Piazzapulita | 21.15

Programma televisivo di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli. Ospiti di questa puntata Mattia Santori.

Tv 8

Maschi contro femmine | 21.15

Commedia con al centro amore e tradimenti.

NOVE

Deal With It – Stai al gioco | 21.15

Gabriele Corsi, insieme a complici vip, sceglierà una coppia di clienti all’interno di un locale disseminato di telecamere nascoste. Uno dei due riceverà la proposta di partecipare a un gioco che gli permetterà di vincere fino a 2.000 Euro. Per guadagnarli il concorrente dovrà accettare di indossare un auricolare, tornare in sala ed eseguire gli ordini impartiti dalla regia, all’insaputa del partner.

Real Time

Rivelo | 21.10

Protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo che non si sono ancora del tutto rivelati. Cosa si nasconde dietro al loro sorriso, alle copertine o meglio ancora alle loro dichiarazioni? Quale segreto tengono dentro di sé? Qual è la tua rivelazione?

Maria Rita Graziani . «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»