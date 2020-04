Con Lyber® l’ufficio si gestisce da casa, anche in smartworking

Lyber® unisce tutti i vantaggi della linea fissa alla comodità della linea mobile. Da oggi è disponibile gratuitamente per le Onlus, per fronteggiare l’emergenza COVID-19.



Lyber è particolarmente adatto per le attività in movimento

Lyber è il numero fisso senza fili che può essere gestito dallo smartphone, in totale libertà e mobilità. Ideale per lo smartworking, permette di gestire le comunicazioni di piccole e medie organizzazioni utilizzando il numero fisso aziendale e dematerializzando sia il centralino che i telefoni del centralino perché la gestione di tutte le comunicazioni avviene tramite gli smartphone. Inoltre – altra caratteristica unica di Lyber – la comunicazione con gli smartphone non avviene con il protocollo di “Voice over internet” (VoIP) ma in modalità “GSM” e quindi funziona sempre, anche in località difficili o coperte solo da 2G.

La soluzione perfetta per lo smartworking

In questo periodo delicato, fare smartworking è la soluzione più semplice – e anche l’unica – per tutelare la salute di tutti noi.

Restare a casa però non significa interrompere il contatto con colleghi, clienti, pazienti etc., soprattutto per quelle professioni in cui è fondamentale mantenere attivi i servizi e la reperibilità telefonica. Collegando Lyber al numero fisso è possibile assicurare la continuità di queste prestazioni in modo semplice ed efficace.

Attivazione immediata

Altro vantaggio di Lyber è la tempestività con la quale si può attivare il servizio – online sul sito www.lyber.it o via app – ed in pochi secondi tutti i membri di una organizzazione sono operativi. Grazie a Lyber ricevi sul tuo smartphone le chiamate dirette al fisso di lavoro e puoi chiamare dallo smartphone mostrando il numero fisso. Ecco i principali passi:

1. Scarica l’app Android o iOS e attiva la prova gratuita.

Lyber offre la possibilità di testare gratuitamente il prodotto per 30 giorni. Senza obbligo di acquisto e senza inserire i dati della tua carta.

2. Aggiungi i cellulari dei tuoi colleghi.

All’interno dell’app o della dashboard web ti basterà aggiungere i numeri dei tuoi colleghi. In questo modo potranno ricevere e chiamare dal numero Lyber (anche con IVR).

3. Imposta la deviazione del tuo fisso sul numero Lyber.

In soli 5 minuti sei già pronto a lavorare da remoto senza mai perdere una chiamata, proprio come se fossi in ufficio.

Assistente Virtuale

Oltre ad un normale numero fisso aziendale, Lyber mette a disposizione un assistente virtuale che risponde alle chiamate inoltrandole a uno o più cellulari di vari colleghi, in parallelo o in sequenza. È possibile, inoltre, impostare gli orari di apertura, i messaggi di benvenuto o le risposte automatiche modificandole all’occorrenza e creare annunci vocali con la propria voce. Lyber è insomma il primo servizio che fonde la rappresentatività di un numero fisso, per un’attività professionale, con la comodità del mobile. Equivale a poter portare sempre con sé il proprio numero aziendale, condividendolo con tutti i colleghi.

“Con Lyber rispondiamo all’esigenza di tante persone, professionisti e team di lavoro, di poter gestire al massimo livello – e ovunque si trovino – tutte le telefonate”, dice Andrea Galli, Amministratore Delegato di Messagenet. “Presentandosi con un numero fisso che funziona su più cellulari, permette di avere un numero per l’attività anche per più persone, senza la linea fisica.

Non dover gestire cablaggi, apparecchi, spazio sulle scrivanie, significa anche risparmiare e si può lavorare in mobilità tenendo comodamente separata la vita privata dalla vita lavorativa. Un bel vantaggio di grande semplicità e con attivazione istantanea”. Per fruire dell’attivazione gratuita, le Onlus dovranno contattare Messagenet tramite info@lyber.it anche durante il periodo di prova.







L’azienda Messagenet S.p.A.

Messagenet S.p.A. da oltre 16 anni sviluppa ed offre servizi per la telefonia fissa, in movimento e via Internet, con oltre 400.000 utenti attivi. Messagenet è munita di autorizzazione generale per la fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico sull’intero territorio nazionale. Ha la sede principale a Milano. Messagenet è stata fondata nel 1999 da Marco Fiorentino e Andrea Galli. La mission di Messagenet SpA è offrire un’alternativa valida e conveniente ai grandi operatori telefonici, puntando su innovazione dei servizi e trasparenza nelle tariffe.