Conte: “Il governo non può galleggiare”. Escluso l’obbligo vaccinale

Conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio

ROMA – “Abbiamo pochi giorni davanti. Non possiamo permetterci di galleggiare in questo clima sospeso. Corriamo il rischio che i cittadini pensino che ci chiudiamo nel palazzo su discorsi astratti. Dobbiamo chiarirci nel merito e tutti saremo chiamati ad assumerci le rispettive responsabilità”, dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a proposito della verifica di governo.

Un presidente del consiglio non sfida nessuno, ha la responsabilita’ di operare una sintesi politica, per rafforzare la fiducia e la credibilita’ del governo bisogna agire in modo trasparente”. Così Conte risponde su un possibile voto di fiducia in Parlamento sul suo governo al termine della verifica. “Il passaggio parlamentare e’ fondamentale, finche’ ci saro’ io ci saranno sempre passaggi chiari e franchi”.

fonte «Agenzia DIRE».