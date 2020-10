Conte: “Siamo alle scenario 3, rischiamo che la curva ci sfugga di mano

Il premier alla Camera: “Le misure sono severe, ma erano assolutamente necessarie: la curva è in crescita da 12 settimane, rischiamo ci sfugga di mano”

ROMA – “Siamo pienamente consapevoli che si tratta di misure severe ma le riteniamo assolutamente necessarie per contenere i contagi. Ho illustrato preventivamente le misure ai capigruppo di maggioranza e di opposizione. Diversamente – aggiunge Conte – la curva epidemiologica è destinata a sfuggirci completamente di mano“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al question time della Camera in risposta a Fdi in merito all’ultimo dpcm che il 24 ottobre ha disposto la chiusura alle 18 per ristoranti e bar, lo stop di cinema, teatri, palestre e piscine e la didattica al 75$ alle superiori.

