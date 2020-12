Conte, su Recovery Fund “accordo storico”. Spostamenti a Natale? Decide il Parlamento

Raggiunto l’accordo sul Next Generation Eu durante il Consiglio Europeo: sono 209 miliardi oltre a quelli del bilancio

“Si è appena concluso un Consiglio europeo storico: ieri è stato raggiunto l’accordo sul Next Generation Eu, un altro passo avanti per rendere concreto il piano di risorse straordinarie di cui l’Italia è il principale Paese beneficiario. Sono 209 miliardi più i miliardi del bilancio. Non abbiamo rinunciato a nessuno dei nostri principi”. Lo dice Giuseppe Conte, parlando al termine del Consiglio europeo. “Tra il 2023 e il 2026 avremo 209 miliardi da spendere- ha proseguito il premier-, ci saranno migliaia di cantieri da aprire. Abbiamo bisogno di una cabina di monitoraggio e una clausola di salvaguardia che consenta di intervenire per assicurare in caso di ritardo la realizzazione del progetto, altrimenti perderemo i soldi. Cercheremo, con un confronto ampio, di introdurre uno strumento utile ed efficace e sia sottoposto a controllo politico e democratico”. Lo dice Conte al Consiglio europeo, dove assicura che si tratterà di “una struttura che non vuole e non può esautorare i soggetti attuatori dei singoli progetti”.

Il Recovery Fund “è la sfida più complessa dal punto di vista sociale ed economico- ha detto Conte-. “È chiaro che dobbiamo dimostrare di essere all’altezza” e per farlo “non ci dobbiamo nascondere”, ha continuato, ricordando che il governo italiano sta lavorando sul Recovery Plan e che “è appena iniziata la discussione sul documento di aggiornamento in consiglio dei ministri. Il piano definitivo dovrà essere approvato dal Parlamento, così come i singoli progetti. Nel frattempo- ha concluso il premier- ci confronteremo con tutte le parti sociali”.

fonte «Agenzia DIRE»