Coronavirus, altre 119 vittime. Sono 669 i nuovi casi, 441 in Lombardia

ROMA – A oggi, 23 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 229.327, con un incremento rispetto a ieri di 669 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 57.752, con una decrescita di 1.570 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 572 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 23 pazienti rispetto a ieri. 8.695 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 262 pazienti rispetto a ieri. 48.485 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 119 e portano il totale a 32.735. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 138.840, con un incremento di 2.120 persone rispetto a ieri.

I CASI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 25.630 in Lombardia, 8.025 in Piemonte, 4.570 in Emilia-Romagna, 2.841 in Veneto, 1.766 in Toscana, 1.734 in Liguria, 3.581 nel Lazio, 1.713 nelle Marche, 1.273 in Campania, 1.805 in Puglia, 565 nella Provincia autonoma di Trento, 1.512 in Sicilia, 459 in Friuli Venezia Giulia, 1.168 in Abruzzo, 214 nella Provincia autonoma di Bolzano, 56 in Umbria, 287 in Sardegna, 35 in Valle d’Aosta, 288 in Calabria, 189 in Molise e 41 in Basilicata.

IN LOMBARDIA 441 CASI, SOTTO 200 LE TERAPIE INTENSIVE

In Lombardia oggi ci sono 441 nuovi casi positivi al coronavirus con un rapporto del 2,6% sui 17.191 tamponi effettuati. Sono 56 i decessi (totale finora 15.840) e i guariti dimessi sono 688 in più (totale complessivo: 45.355). C’è poi un calo di altri otto pazienti sui 199 complessivi in terapia intensiva e di due sui 4.026 ricoverati non in terapia intensiva. Infine gli attualmente positivi che sono 25.630, in calo di 303 unità. “I dati di oggi segnano un leggero incremento della percentuale tra i tamponi effettuati e i casi risultati positivi, ma indicano anche il raggiungimento di un traguardo davvero importante: siamo scesi sotto la simbolica cifra delle 200 terapie intensive”, spiega l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Aumentano anche i guariti, “numeri da valutare sempre nel medio periodo con la raccomandazione di continuare a rispettare le regole per non vanificare l’eccezionale comportamento mantenuto fin qui”. Gallera segnala anche che fra i nuovi positivi registrati oggi, “contiamo 108 tamponi riguardanti operatori sanitari e ospiti delle Rsa, un numero più alto rispetto alla stessa casistica degli ultimi giorni. La diffusione del contagio fra la popolazione rimane quindi stabile”.

