Coronavirus, animali e fake news: l’Enpa fa chiarezza

ROMA – Gli animali domestici sono contagiosi? E’ in atto un boom di abbandoni? Dobbiamo pulire le zampe dopo la passeggiata? E ancora dobbiamo fare piu’ spesso il bagno ai nostri animali di casa? In questi giorni concitati sono girate parecchie fake news, non ultima la necessita’ di lavare le zampette ai cani con l’uso della candeggina. Si tratta di notizie che possono essere estremamente dannose per i nostri amici a quattro zampe e proprio per questo l’Ente Nazionale Protezione animali ha deciso di ripetere ancora una volta i comportamenti dannosi da diffidare, smontando le piu’ diffuse bufale che stanno girando sugli animali in questi giorni.

