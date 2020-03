Coronavirus: Campidoglio, Roma Capitale attiva servizio P. Civile capitolina per assistenza spesa a domicilio

Dedicato ad anziani e a coloro che hanno difficoltà per il rifornimento di generi alimentari, beni essenziali e farmaci

Per l’emergenza “Covid-19”, l’amministrazione di Roma Capitale ha attivato con la Protezione Civile capitolina un servizio di assistenza domiciliare a sostegno di persone anziane, soggetti con difficoltà motorie, ecc., che hanno difficoltà per il rifornimento di generi alimentari, beni essenziali e farmaci. Sono numerose le chiamate (circa un migliaio da domenica scorsa) ricevute dalla Sala Operativa della Protezione Civile capitolina, attiva H24.

Squadre di Volontari, in convenzione con Roma Capitale, ed in coordinamento con Croce Rossa Italiana, sono state attivate su tutto il territorio per fronteggiare questi disagi. Ben 23 associazioni domenica e 20 lunedì scorso, per un totale di circa 130 unità in campo. Un servizio rivolto esclusivamente a soggetti “fragili” noti e segnalati dai servizi sociali o comunicati al Sindaco dalle ASL, non in permanenza domiciliare (quarantena), a soggetti in permanenza domiciliare (quarantena) presso la propria abitazione ma non positivi al Covid-19 e a quelli positivi al Covid-19 ed isolati, presso il proprio domicilio (solo su attivazione della Agenzia Regionale di Protezione Civile). Gli interventi sono attivabili sia direttamente dai cittadini che tramite le Unità di Crisi Locali (UCL) della protezione civile H24 presso ogni Municipio.

Presso la sede di Porta Metronia, infatti, è da settimane operativo, in modalità da remoto, il Centro Operativo Comunale (COC) al fine di coordinare le attività e garantire il supporto a tutte le Strutture dell’Amministrazione coinvolte nella gestione dell’emergenza. Da giovedì 19 marzo 2020, sono attive anche le Unità di Crisi Locali (UCL) dei Municipi, presso le sedi dei gruppi del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Ricevute da domenica scorsa più di 70 richieste di assistenza, di cui 40 per le spese di beni di prima necessità, 14 per i medicinali e 17 per altre tipologie.

In collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale è stato, inoltre, organizzato un servizio di informazione alla cittadinanza tramite messaggi audio, diramati dalle pattuglie e dai mezzi di protezione civile, che invitano le persone a restare il più possibile in casa, ad uscire solo se necessario e a mantenere la distanza di sicurezza prescritta. Ciò al fine di sensibilizzare sempre più la popolazione al rispetto delle norme fissate dai Decreti del Governo.

Si ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

