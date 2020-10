Coronavirus, i nuovi casi sono 24.991, in Lombardia 7.558. I morti sono 205

Continua il trend in crescita: i nuovi casi sono 3.000 in più di ieri con 25mila tamponi in più. In terapia intensiva entrano altre 125 persone

ROMA – Sono 24.991 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore, quasi tremila in più di ieri, a fronte di 198.952 tamponi effettuati, il record giornaliero. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e Ministero della Salute.

Ieri erano stati 21.994 nuovi casi con 174mila tamponi, lunedì 17.012 nuovi casi con 124mila tamponi. I morti nelle ultime 24 ore sono 205, ieri erano stati 221, lunedì 141.

Altre 125 persone in terapia intensiva per il coronavirus in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri l’incremento era stato di +127, lunedì di +76.

Torna pericolosamente a salire la quota degli attualmente positivi al coronavirus, ora più numerosi dei guariti dal virus. Al momento gli attualmente positivi sono 276.457, oltre mille più dei guariti (275.404).

