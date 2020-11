Coronavirus, netta crescita di decessi (+353) e pazienti in terapia intensiva (+203)

I dati del ministero della Salute del 3 novembre: sono 28.244 i nuovi positivi su oltre 182mila tamponi

ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 28.244 su 182.287, con un rapporto tra test e nuovi positivi pari al 15,5%, in lieve diminuzione rispetto al 16,3% registrato ieri.

Aumentano in modo nette invece i decessi: 353 quelli di oggi, contro i 233 di ieri. Un numero così alto non si registrava dal 6 maggio scorso. Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza e’ di 39.412.

Netto aumento anche per i ricoveri in terapia intensiva, con 203 nuovi pazienti in rianimazione contro gli 83 di ieri, per un totale di 2.225. In crescita anche i ricoveri ordinari, +1.274 (ieri +938), 21.114 in tutto.I pazienti guariti/dimessi nelle ultime 24 ore, invece, sono stati 6.258.

Le Regioni con il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (6.804), il Piemonte (3.169), la Campania (2.971), la Toscana (2.336), il Veneto (2.298), il Lazio (2.209) ed l’Emilia Romagna (1.912).

