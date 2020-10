Coronavirus, netto aumento dei decessi: sono 297. Oltre 31mila i nuovi casi

La crescita dei ricoveri in terapia intensiva è di 97 unità, mentre sono 972 le persone che oggi sono state ricoverate in reparti ordinari

ROMA – Sono 297 i decessi per l’epidemia di coronavirus nella giornata di oggi, in netto aumento rispetto a ieri quando erano state 199. Stabili rispetto a ieri i numeri dei contagi: sono 31.758 i nuovi positivi di oggi, a fronte di 215.886 tamponi. La crescita dei ricoveri in terapia intensiva è di 97 unità, mentre sono 972 le persone che oggi sono state ricoverate in reparti ordinari.

