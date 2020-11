Coronavirus, nuovo record di decessi: sono 636. I contagiati sono 37.978 su 234mila tamponi

Un dato positivo arriva dalle terapie intensive: con 89 nuovi ingressi, è il dato più basso registrato nell’ultima settimana

ROMA – Sono 37.978, con 234.672 tamponi effettuati, i nuovi casi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. L’indice al 16,1% torna quindi a salire dopo il 14,6% registrato ieri.

Continua a salire il numero dei decessi giornalieri in Italia per il coronavirus. Le vittime di oggi sono 636, dopo i 623 di ieri. Per il terzo giorno consecutivo è il record di decessi della seconda ondata.

Un dato positivo arriva dalle terapie intensive. Sono 89 i nuovi ingressi registrati in Italia causa coronavirus nelle ultime ventiquattro ore, è il dato più basso registrato nell’ultima settimana: ieri +110, martedì +122, lunedì +100, domenica +115, sabato +119, venerdì +124.

