Coronavirus: SignorPrestito SpA dona 100.000 mascherine ai propri clienti, un gesto concreto di solidarietà

SignorPrestito SpA ha acquistato una fornitura di 100.000 mascherine protettive da donare ai propri clienti. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal CEO Cesare Costantino: “Prendersi cura dei clienti è ciò che SignorPrestito ama fare ogni giorno e oggi ancora di più”

“In questo momento così delicato, noi di SignorPrestito abbiamo deciso di continuare ad essere a disposizione dei nostri clienti. Per manifestare ancora di più il nostro supporto e la nostra vicinanza, si è pensato ad un regalo utile. Prendersi cura dei clienti è ciò che SignorPrestito ama fare ogni giorno e oggi, ancora di più, ha deciso di farlo concretamente. Abbiamo quindi messo a disposizione 100.000 mascherine pronte per essere distribuite”

Così il CEO di SignorPrestito SpA, Cesare Costantino, ha spiegato la decisione di acquistare una fornitura di 100.000 mascherine protettive da omaggiare ai propri clienti, nuovi e di vecchia data. Un gesto di solidarietà e vicinanza che si auspica possa aiutare chi si trovi in difficoltà. Tutti i consulenti SignorPrestito, sin dal primo giorno di questa tremenda emergenza, sono stati muniti di tutti gli strumenti necessari per lavorare in totale sicurezza, per se stessi ma soprattutto per i clienti. Con questa iniziativa la società ha deciso di prendersi cura, ancora di più, dei propri clienti mettendo in campo tutto ciò che serve per offrire un servizio di qualità volto a soddisfare le esigenze e alleggerire le preoccupazioni di chi a lui si rivolge.

“É indispensabile pensare al nostro domani, a quando finalmente potremo tornare a riscoprire il piacere del caffè con un amico o la gioia di un abbraccio. Per questo tutti noi vogliamo volgere lo sguardo al futuro, consapevoli del fatto che, impegnandoci tutti insieme, vinceremo e supereremo questo triste capitolo della nostra storia” ha infine concluso Cesare Costantino.

SignorPrestito SpA è una società presente su tutto il territorio nazionale con 57 filiali e oltre 300 dipendenti. Ci piace definirci una workfamily, una grande ed estesa famiglia composta da persone, con le loro storie e la loro esperienza, che ogni giorno lavorano per raggiungere grandi risultati. Signor Prestito rappresenta la più grande realtà Agenziale italiana per il prodotto Cessione del Quinto e primo Agente a livello nazionale per volumi collocati, dimensione della struttura e copertura territoriale.Siamo una squadra, crediamo nella forza del team e su questo concetto abbiamo costruito il nostro successo. Offrire ai clienti un servizio di qualità è l’obiettivo che ci poniamo ogni giorno; per questo i nostri valori fondanti sono la professionalità e la trasparenza. Il rispetto del cliente e delle sue esigenze è sempre al centro del nostro operato e lavoriamo costantemente per essere suo punto di riferimento.