Coronavirus, stabile il rapporto tra tamponi e positivi. 233 decessi, oltre quota 2mila le terapie intensive

Oggi 22.253 nuovi positivi con 135.731 tamponi, rapporto stabile al 16,3%

ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 22.253, rilevati sulla base di 135.731 tamponi, 233 i deceduti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 39.059. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 3.637. Sono invece 2.022 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 29.907, su 183.457 tamponi, mentre le vittime erano state 208. Resta stabile al 16,3% il rapporto tra tamponi effettuati e casi positivi.

Sono 83 le nuove terapie intensive per Covid 19 nelle ultime 24 ore (2.022 in tutto), 938 invece i nuovi ricoveri ordinari che portano il numero totale a 19.840. Sono quasi 48mila invece i tamponi in meno rispetto a ieri, dato che ha portato anche a un calo di nuovi contagi accertati: quasi 7mila in meno rispetto a 24 ore fa. Tra le regioni, e’ sempre la Lombardia quella con piu’ casi, 5.278 contro gli 8.607 di ieri ma con quasi 15mila tamponi in meno. Seguono la Campania, il Piemonte e il Veneto.

