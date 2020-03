Coronavirus, tornano a salire i contagiati: 4.492 in più, i decessi sono 662

Ecco i numeri della Protezione civile sull’emergenza coronavirus: il totale delle vittime arriva a 8.166, quello dei positivi a 62.013

OMA – Sono 662 i nuovi decessi per coronavirus nella giornata di oggi, un dato che porta il numero complessivo delle vittime a 8.166. Torna a salire il numero dei contagiati, con 4.492 nuovi positivi per un totale di 62.013. Di questi, 33.648 sono in isolamento domestico mentre 3.612 in terapia intensiva. I guariti nella giornata di oggi sono invece 999, per un totale di 10.361. Questi i dati diffusi oggi durante la consueta conferenza stampa della Protezione civile sull’emergenza coronavirus in Italia.

I dati di ieri, che confermavano un trend in flessione per il terzo giorno consecutiivo, erano di 683 nuovi decessi (7.504 in totale) mentre i nuovi positivi erano 3.491 (57.521 in totale).

