Corpo Ambientale Nazionale riconoscimento dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Un passo importante per il nostro Ente nato per essere sul territorio

La nostra struttura sta certamente crescendo sul territorio italiano, fatti concreti e non parole buttate al vento. La nostra dirigenza sta lavorando ogni giorno per essere presente con gli Organi dello Stato, facendo

svolgere ai nostri collaboratori dei percorsi professionali con lo studio della Dr.ssa Rosa Bertuzzi la quale cura la formazione del personale per poi operare sul territorio. Tutti sono preparati per svolgere il servizio relativo alle attività che saranno svolte nel campo Venatorio, viabilità, Safety, Zoofila, Ambiente , insomma siamo pronti per operare al meglio. Un atro tassello lo abbiamo raggiunto con il riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, siamo orgogliosi di tutto ciò. Con la speranza di essere sempre di più , serietà e professionalità sono il nostro slogan.

Vice Presidente Cav Giorgio Mais Dirigente Nazionale





Dirigente Nazionale Dr. Piero Fusaglia