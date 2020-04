COSTRUIRE PER LO SPORT CON BIGMAT

Al via il nuovo progetto internazionale del Gruppo BigMat per la sponsorizzazione

di oltre 360 club sportivi amatoriali in Europa.

Il Gruppo internazionale, leader in Italia e in Europa nella distribuzione di materiali per costruire e rinnovare, è stato in passato protagonista di molte importanti campagne di sponsorizzazione – Mascalzone Latino per la vela, la squadra ciclistica di prima divisione FDJ, la Nazionale italiana di calcio, solo per citarne alcune – e anche i singoli soci BigMat, in Italia come all’estero, sostengono squadre sportive locali delle più varie discipline sportive.



Così BigMat, in qualità di partner di prossimità profondamente impegnato nel tessuto economico e sociale locale e convinto della forza di fare squadra, scende ora in campo sponsorizzando nella prossima stagione (2020/2021) circa 100 club sportivi amatoriali under 13 e under 15 di basket, fornendo gratuitamente divise (firmate dal brand premium Spalding) per oltre 2.300 giovani tesserati.

È questo uno dei modi con cui BigMat Italia, anche in un momento di incertezza, vuole dare il suo contributo al territorio in cui opera e nel quale il lavoro quotidiano delle singole aziende che compongono il Gruppo si intreccia indissolubilmente con la vita della comunità e dei clienti: artigiani, imprese, famiglie e giovani, per poter ripartire sostenendo il futuro delle nuove generazioni e i valori dello sport.



I club amatoriali di pallacanestro interessati possono candidarsi per la sponsorizzazione di BigMat registrandosi online sul sito costruiamoperlosport.bigmat.it.



La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 14 maggio, mentre il 28 maggio saranno annunciati i selezionati: l’elenco dei club che riceveranno le divise BigMat sarà visibile sempre sul sito costruiamoperlosport.bigmat.it.

«Si tratta di un progetto su scala europea perfettamente in linea con i valori del brand – spiega la responsabile comunicazione, Teresa Gigliotti – ossia vicinanza ai clienti in ogni aspetto, declinata soprattutto nei concetti di prossimità, solidarietà ma anche convivialità e partecipazione alla socialità. L’impronta locale di BigMat, che ha profonde radici nel territorio ma anche una presenza globale, si declina così anche in questo progetto di sponsorizzazione dello sport più vicino al contesto in cui operiamo ogni giorno. Sosteniamo le comunità puntando sui club più amatoriali e sui giovani che con lo sport vengono educati ai valori della collaborazione, dell’aiuto reciproco, della disciplina personale, della condivisione, del rispetto delle regole, della tolleranza e dell’inclusione, tutti valori molto vicini al modo di operare del nostro Gruppo».



L’iniziativa si declinerà in ogni Paese europeo in cui BigMat è presente e focalizza l’attenzione sugli sport meno praticati e spesso alla ricerca di risorse: il calcio in Slovacchia, in Repubblica Ceca e in Belgio; la pallamano in Francia; il basket in Italia, Spagna e Portogallo.



«In un momento storico così delicato dal punto di vista della salute e dell’economia – conclude la Gigliotti – riteniamo importante dare un nostro sostegno alle associazioni sportive, in particolare ai piccoli club sportivi amatoriali, fucine della prossima generazione di giovani di quali si dovrà ripartire con rinnovata energia e ottimismo pensando alla salute e al futuro».