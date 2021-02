Covid, 336 decessi e 12.956 nuovi casi. Emergenza medici in Umbria

Questi i dati del report della Protezione Civile sul coronavirus del 10 febbraio

ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia ci sono stati 336 decessi da coronavirus, ieri le vittime erano state 422. Lo dice il report quotidiano sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.

Il tasso giornaliero di positivita’ da coronavirus in Italia sale dal 3,9% al 4,1%. Da ieri, i nuovi casi sono 12.956, con 310.994 tamponi eseguiti.

Rispetto a ieri cala di 12 unita’ il numero totale (2.128) delle persone ricoverate in terapie intensiva causa coronavirus in Italia.

BORRELLI: ORDINANZA PER RECLUTARE E MANDARE MEDICI IN UMBRIA

“Stiamo lavorando per mandare i medici in Umbria. Stasera o domani mattina, quando avro’ il concerto dei vari ministeri e della Regione, firmero’ un’ordinanza per reclutare e mandare dei medici in Umbria”. Lo ha annunciato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli durante un incontro nel Comune di Pozzuoli (Napoli).

