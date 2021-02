Covid, 369 decessi e 12.074 nuovi positivi. Tasso di positività al 4,1%

Da inizio pandemia sono morte 94.540 persone in tutta Italia a causa del coronavirus

ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati rilevati 12.074 nuovi casi di coronavirus a fronte di 294.411 tamponi effettuati per un tasso di positività del 4,1%. Il tasso è dunque il leggera risalita, ieri erano stati rilevati infatti 10.386 nuovi casi con 274.019 tamponi per un tasso di positività del 3,8%. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia ci sono stati 369 morti da coronavirus, in risalita rispetto ai 336 di ieri. Da inizio pandemia sono morte 94.540 persone in tutta Italia a causa del coronavirus. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid sono 2.043, 31 meno di ieri.

