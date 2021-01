Covid, 8.562 nuovi casi su 143mila tamponi. Altri 420 morti

In leggero aumento il tasso di positività che si attesta al 5,9% dal 5,3% di ieri. Tornano a salire le terapie intensive per Covid in Italia. Sono 2.421 in totale

ROMA – I nuovi contagi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 8.562 su 143.116 tamponi effettuati, 420 i decessi. I nuovi casi ieri erano stati 11.629, su 216.211 test e 299 decessi. In leggero aumento il tasso di positività che si attesta al 5,9% dal 5,3% di ieri. Tornano a salire le terapie intensive per Covid in Italia. Sono 2.421 in totale, 21 in piu’ di ieri. In aumento anche i ricoveri ordinari, 21,424, 115 in piu’ di ieri.

fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»