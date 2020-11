Covid, continua la discesa: 28.352 nuovi contagi e tasso di positività a 12,7%

Prosegue la frenata nella curva: calano i ricoveri in terapia intensiva, 64 in meno di ieri. I decessi delle ultime 24 ore sono 827

ROMA – Con 28.352 nuovi contagi in Italia nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 222.803 tamponi effettuati, la percentuale di positivi si conferma intorno al 12% (12,72%). In dieci giorni il dato si è abbassato di circa cinque punti percentuali, il 16 novembre era a 17,92%%. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Al momento sono 3.782 i ricoverati in terapia intensiva per Covid, 64 in meno rispetto a ieri, mentre ammontano a 33.684 i ricoveri ordinari. I decessi da coronavirus sono 827 nelle ultime ventiquattro ore.

