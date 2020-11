Covid, Crisanti: “La curva non cala abbastanza, implementare le restrizioni”

“Per avere un effetto almeno il 70% della popolazione si dovrebbe vaccinare”

ROMA – “La curva si è appiattita, questo è sicuro. Bisogna vedere quanto rimane a questi livelli, che obiettivamente non sono accettabili per il numero delle persone che si ammalano tutto il giorno, l’RT deve scendere sotto l’1 per abbassare i casi. Non credo che con queste misure l’RT si porti allo 0.3/0.4 come dopo la fine del lockdown, queste misure ci servono per arrivare a fine Natale”. Così a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, Andrea Crisanti, direttore di microbiologia e virologia all’Università di Padova.

