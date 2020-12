Covid, Ema: “21 dicembre possibile ok a vaccino Pfizer-Biontech”

L’Agenzia Europea per i medicinali accelera per il vaccino anti-Covid

BRUXELLES – L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) potrebbe approvare il vaccino già il 21 dicembre. Ad annunciarlo è l’Ema, che in un comunicato ha scritto: “E’ stato programmato un incontro eccezionale del comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) per il 21 dicembre, per concludere se possibile” l’autorizzazione del vaccino Pfizer-Biontech.

“La riunione prevista per il 29 dicembre verrà mantenuta se necessario”, conclude l’Agenzia.

fonte «Agenzia DIRE»