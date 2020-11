La notizia segue di pochi giorni quella del vaccino sviluppato da Pfizer

ROMA – Test in “fase tre” per un candidato vaccino anti-coronavirus sviluppato dall’americana Moderna ne hanno indicato un’efficacia prossima al 95 per cento: lo ha comunicato oggi la società, che ha parlato di “grande giorno” e di “momento di svolta”.

