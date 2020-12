Covid, nelle ultime 24 ore 18.236 contagi. Tasso di positività al 9,8%

Lieve aumento dei casi, mentre è stabile il numero dei morti. In calo il numero di pazienti ricoverati nelle terapie intensive

I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 18.236 su 185.320 tamponi, 683 i morti. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 17.572 su 199.489 tamponi, mentre le vittime erano state 680. Sale quindi il rapporto tra tamponi e contagiati, attestandosi al 9,8% contro l’8,8% di ieri.

Cala ancora il numero dei pazienti in terapia intensiva (-71) per covid in Italia, dove attualmente sono 2.855 i pazienti ricoverati.