Covid, sono 13.442 i nuovi casi. Cala tasso dei positivi al 4,75%

ROMA – Da ieri in Italia sono stati rilevati 13.442 nuovi casi di coronavirus a fronte di 282.407 test effettuati per un tasso di positività del 4,75%. Ieri erano stati rilevati 14.218 nuovi casi a fronte di 270.507 test (tasso di positività del 5,2%). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia ci sono stati 385 decessi da coronavirus. Ieri le vittime erano state 377.

In ventiquattro ore le terapie intensive per coronavirus occupate in Italia sono passate da 2.142 a 2.110 unità, con un calo dunque di 32 posti.

