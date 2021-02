Covid, Speranza firma l’autorizzazione per la distribuzione degli anticorpi monoclonali

“Così abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il covid 19”, scrive il ministro della Salute

ROMA – “Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità ho appena firmato il decreto che autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli anticorpi monoclonali. Così abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il covid 19″. Cosi’ il ministro della Salute Roberto Speranza, su facebook.

Serena Tropea. fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»