Covid, superate le 80mila vittime. Tasso di positività scende al 9%

Diminuiscono di 57 unità i posti letto occupati in terapia intensiva nonostante i 165 accessi giornalieri

ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore le vittime in Italia per coronavirus sono state 507, per un totale di vittime dall’inizio della pandemia di 80.326 decessi. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Ministero della Salute e Protezione Civile. Le vittime ieri erano state 616.

Da ieri in Italia sono stati riscontrati 15.774 nuovi contagi da coronavirus a fronte di 175.429 tamponi effettuati per un tasso di positività dell’8,99%. Ieri i nuovi casi erano stati 14.242 con 141.641 tamponi, per un tasso di positività del 10,05%.

Nonostante 165 muovi ingressi, diminuiscono di 57 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con il numero che passa da 2.636 a 2.579.

fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»