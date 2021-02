Covid, Toti: “Zone applicate con paraocchi, poca attenzione verso esigenze ristoratori”

“Le leggi ovviamente si rispettano e ci mancherebbe che dicessi altro da governatore e uomo delle istituzioni”, spiega il governatore della Liguria

GENOVA – “Le leggi ovviamente si rispettano e ci mancherebbe che dicessi altro da governatore e uomo delle istituzioni. Dopodiché, ritengo che la regola delle zone di rischio del Paese sia stata applicata con i paraocchi e con un filo di ottusità: come chiesto da Liguria e Toscana, l’ingresso in arancione poteva essere tranquillamente procrastinato di 12 ore, senza particolari danni per il contenimento della pandemia”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine di una conferenza stampa sul piano vaccinale.

Simone D’Ambrosio. fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»