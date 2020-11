Covid, Zampa: “A Natale resterà sicuramente il coprifuoco alle 22”

Riguardo alle scuole, la sottosegretaria alla Salute dichiara: “Sono la priorità delle priorità, proprio per questo non si possono fare aperture simboliche”

ROMA – “A Natale resterà sicuramente il coprifuoco delle ore 22”. Lo dichiara Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, su Rai Radio1 all’interno di Radio anch’io condotto da Giorgio Zanchini.

ZAMPA: “LA SCUOLA È UNA PRIORITÀ, NON SI POSSONO FARE APERTURE SIMBOLICHE”

“La scuola è la priorità delle priorità, proprio per questo non si possono fare aperture simboliche ma bisogna essere preparati. Non sono tanto i contagi in classe, ma tutto quello che si muove intorno alla scuola. Serve un piano di sicurezza. Si deve studiare poi un piano per far recuperare ai ragazzi quello che hanno perso fino ad ora, quindi prolungamento della scuola con vacanze più brevi”, aggiunge la sottosegretaria alla Salute. Poi sulla montagna e sull’ipotesi di sciare oltreconfine: “Gli italiani devono pensare che se vanno in zone che noi consideriamo rischio, devono fare quarantena e tampone. Io credo che sia giusto dire che noi non possiamo andare a sciare”.

