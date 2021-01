Crisi di governo. All’ultimo minuto, Conte vedrà Renzi e leader coalizione?

Stando alle voci raccolte dentro Italia Viva e Pd, si sta trattando perché il premier Conte convochi presto “un confronto con tutti i leader della coalizione o un faccia a faccia con lo stesso Renzi”.

ROMA – Viene in mente la vecchia serie televisiva “All’ultimo minuto”, quando la tragedia in atto che teneva inchiodati milioni di spettatori trovava una soluzione, felice, quando tutto sembrava perso. Oggi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha convocato i media alle 17.30 per dire se andrà o meno all’opposizione insieme a Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Nicola Perrone. fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»